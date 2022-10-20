



Прогноз: дожди по всей стране, опасность внезапных наводнений на юге

Сегодня, 20 октября, погода в Израиле будет комфортной, с небольшим понижением температуры. Сравнительно теплее будет на прибрежной равнине и в Беэр-Шеве - где влажность составит 40%. Кроме того, ожидается два ”окна” для дождя: первое окно утром до полудня на севере страны и на прибрежной равнине - где возможен небольшой дождь с низкой облачностью.



Второе временное окно ожидается после полуночи на юге и востоке страны - где возможен сильный дождь с молниями и громом, есть опасение наводнений в Негеве. Также ночью ожидается дождь в Эйлате.



Прогноз на ближайшие дни: будет наблюдаться дальнейшее понижение температуры. В пятницу погода комфортная с возможностью небольшого дождя - то же самое и в субботу. В воскресенье ожидается небольшое потепление.

