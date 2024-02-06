



Принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы посетить отца - короля Чарльза

Принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы повидаться с королем после того, как у него обнаружили рак. Гарри прилетел во вторник днем, 6 февраля чтобы встретиться со своим отцом в Кларенс-хаусе, несмотря на то, что в последнее время у них были не простые отношения.



Два черных внедорожника, выехавшие из VIP-люкса Виндзора в аэропорту Хитроу сегодня днем, были запечатлены прибывшими в королевскую резиденцию примерно в 14:42. Принц был запечатлен на пассажирском сиденье одного из автомобилей.



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Принц совершил поездку в одиночестве, а его жена - герцогиня Сассекская и их дети принц Арчи и принцесса Лилибет остались в Калифорнии. Королевские наблюдатели выразили надежду на то, что Гарри и Чарльз помирятся после шокирующего диагноза короля.



Король в понедельник начал лечение от рака, который был обнаружен, когда он проходил курс лечения от увеличенной простаты. Официальное заявление Букингемского дворца было опубликовано в понедельник вечером, 5 февраля.



Премьер-министр Риши Сунак рассказал о состоянии Чарльза и выразил благодарность за то, что рак короля был "обнаружен на ранней стадии", а также пожелал ему полного выздоровления. 75-летний Чарльз, отложивший все свои государственные обязанности, уже начал амбулаторное лечение под наблюдением команды врачей-специалистов.

