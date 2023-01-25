Пресечены две попытки контрабанды наркотиков на 1,5 млн шекелей
Солдаты ЦАХАЛа в сотрудничестве с израильской полицией предотвратили две попытки контрабанды наркотиков на общую сумму в размере 1 450 000 шекелей.
В ходе операции были арестованы семеро подозреваемых.
Уточняется, что 24 января бойцы ЦАХАЛа выявили ряд подозреваемых, пытавшихся провезти наркотики на территорию Израиля из Египта. Запрещенные вещества были изъяты. В частности, конфисковано около 60 кг наркотиков оценочной стоимостью в миллион шекелей. Четверо подозреваемых, участвовавших в контрабанде, были пойманы.
В свою очередь, на прошлой неделе была предотвращена еще одна попытка контрабанды около 30 кг наркотиков на 450 тысяч шекелей. Подозреваемых и конфискованные вещества были переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.
לוחמי צה"ל שהוזנקו למקום סיכלו את ההברחה, תפסו והחרימו כ-60 ק"ג סמים בשווי מוערך של כ-1,000,000 ש"ח.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 25, 2023
ארבעה חשודים שלקחו חלק בהברחה נתפסו במסגרת מבצע משותף יחד עם יחידת מג"ן של משטרת ישראל. בפעילות נוספת נעצרו שלושה חשודים שעל פי החשד ביצעו מספר הברחות סמים בעבר >> pic.twitter.com/V5H17cbi7L