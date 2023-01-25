



Пресечены две попытки контрабанды наркотиков на 1,5 млн шекелей

Солдаты ЦАХАЛа в сотрудничестве с израильской полицией предотвратили две попытки контрабанды наркотиков на общую сумму в размере 1 450 000 шекелей.



В ходе операции были арестованы семеро подозреваемых.



Уточняется, что 24 января бойцы ЦАХАЛа выявили ряд подозреваемых, пытавшихся провезти наркотики на территорию Израиля из Египта. Запрещенные вещества были изъяты. В частности, конфисковано около 60 кг наркотиков оценочной стоимостью в миллион шекелей. Четверо подозреваемых, участвовавших в контрабанде, были пойманы.



В свою очередь, на прошлой неделе была предотвращена еще одна попытка контрабанды около 30 кг наркотиков на 450 тысяч шекелей. Подозреваемых и конфискованные вещества были переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.