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Посольство РФ подверглось атаке
17.03.2024 15:37 Алина Груднева

Посольство РФ подверглось атаке

Днем, 17 марта, на второй день выборов президента России Владимира Путина, в Молдове кинули бутылку с зажигательной смесью в посольство РФ.

В Кишиневе 54-летний мужчина бросил два коктейля "Молотова" на территорию посольства России.

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Его задержали. К этому моменту мужчина бросил два коктейля "Молотова".  Задержанным оказался гражданин Молдовы, который утверждает, что он также является и гражданином РФ. 

Он пояснил, что не доволен политикой Кремля. В  посольстве РФ осудили действия мужчины и призвали к "суровому наказанию".

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