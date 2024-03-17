



Посольство РФ подверглось атаке

Днем, 17 марта, на второй день выборов президента России Владимира Путина, в Молдове кинули бутылку с зажигательной смесью в посольство РФ.



В Кишиневе 54-летний мужчина бросил два коктейля "Молотова" на территорию посольства России.



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Его задержали. К этому моменту мужчина бросил два коктейля "Молотова". Задержанным оказался гражданин Молдовы, который утверждает, что он также является и гражданином РФ.



Он пояснил, что не доволен политикой Кремля. В посольстве РФ осудили действия мужчины и призвали к "суровому наказанию".