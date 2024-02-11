



После ударов по Украине: в Молдове нашли обломки БПЛА

В Молдове на границе с Украиной обнаружили обломки российского беспилотника типа Shahed.



По данным NewsMaker, такую находку пограничники сделали недалеко от села Этулия Вулканештского района.



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"В оперативном порядке эту информацию сообщили компетентным органам. Доступ в район обломков беспилотника ограничили. Риска или опасности для населения в этом районе нет, и власти приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка, мира и безопасности", - сказано в заявлении местной полиции.



В Молдове не исключили, что обнаруженные обломки являются частями беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой.

