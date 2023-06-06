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После наводнения на Гаити произошло землетрясение: есть жертвы
06.06.2023 17:07 Ирина Демьянова

После наводнения на Гаити произошло землетрясение: есть жертвы

Умеренное землетрясение потрясло западную часть Гаити рано утром во вторник, убив, по меньшей мере, трех человек и ранив других, согласно сообщениям СМИ.

Как известно, сейчас островное государство борется за восстановление после наводнения, унесшего жизни 42 человек в выходные.

Геологическая служба США сообщила, что глубина землетрясения магнитудой 4,9 составила всего 10 км, эпицентр находился в районе Ле-Абрикоса, в департаменте Гранд'Анс.

Сотрудник агентства по чрезвычайным ситуациям страны сообщил Associated Press, что на данный момент подтверждена гибель трех человек в результате обрушения дома.

Местная радиостанция Radio RFM 104.9 опубликовала в Твиттере фотографии, на которых, по-видимому, запечатлены тело в завалах и тяжелораненый мужчина в больнице.

Слабая инфраструктура сделала страну уязвимой к стихийным бедствиям.

Землетрясение произошло всего через несколько дней после того, как Гаити столкнулась со смертоносными наводнениями, что вызвало призыв к международной помощи.
 

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