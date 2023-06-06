



После наводнения на Гаити произошло землетрясение: есть жертвы

Умеренное землетрясение потрясло западную часть Гаити рано утром во вторник, убив, по меньшей мере, трех человек и ранив других, согласно сообщениям СМИ.



Как известно, сейчас островное государство борется за восстановление после наводнения, унесшего жизни 42 человек в выходные.



Геологическая служба США сообщила, что глубина землетрясения магнитудой 4,9 составила всего 10 км, эпицентр находился в районе Ле-Абрикоса, в департаменте Гранд'Анс.



Сотрудник агентства по чрезвычайным ситуациям страны сообщил Associated Press, что на данный момент подтверждена гибель трех человек в результате обрушения дома.



Местная радиостанция Radio RFM 104.9 опубликовала в Твиттере фотографии, на которых, по-видимому, запечатлены тело в завалах и тяжелораненый мужчина в больнице.



Слабая инфраструктура сделала страну уязвимой к стихийным бедствиям.



Землетрясение произошло всего через несколько дней после того, как Гаити столкнулась со смертоносными наводнениями, что вызвало призыв к международной помощи.

