



Послание ИГИЛ - евреям: мы идем

Террористическая организация ИГИЛ (ISIS) распространила угрозы в отношении евреев.



На неофициальном сайте террористов был опубликован соответствующий постер.



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Надпись на нем гласила: "Мы идем, евреи".







Ранее командующий Сирийскими демократическими силами (SDF) генерал Мазлум Абди предупредил, что в последнее время наблюдается тревожный всплеск активности ИГИЛ. Он предупредил, что вывод американских сил из Сирии приведет к хаосу.



