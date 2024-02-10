Послание ИГИЛ - евреям: мы идем
Террористическая организация ИГИЛ (ISIS) распространила угрозы в отношении евреев.
На неофициальном сайте террористов был опубликован соответствующий постер.
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Надпись на нем гласила: "Мы идем, евреи".
Ранее командующий Сирийскими демократическими силами (SDF) генерал Мазлум Абди предупредил, что в последнее время наблюдается тревожный всплеск активности ИГИЛ. Он предупредил, что вывод американских сил из Сирии приведет к хаосу.