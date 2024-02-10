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Предупреждение из Сирии: ИГИЛ возрождается, будет хаос
10.02.2024 18:05 Алина Груднева

Предупреждение из Сирии: ИГИЛ возрождается, будет хаос

В последнее время в Сирии наблюдается всплеск активности террористической организации ISIS (ИГИЛ).

Такое предупреждение на брифинге в режиме Zoom сделал командующий Сирийскими демократическими силами (SDF), генерал Мазлум Абди.  

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"Мы видим, что ИГИЛ извлекает выгоду из атак проиранских группировок по базам США в регионе, наблюдается всплеск его активности", - отметил он. 

Абди выразил уверенность в том, что вывод американских сил с территории Сирии ввергнет страну в хаос, а образовавшейся брешью захотят воспользоваться другие группировки.

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