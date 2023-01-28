



Польша: женщине грозит пять лет за решеткой за издевательство над мужем

В Польше женщину будут судить за издевательство над мужем. Представитель уездной комендатуры полиции в Свиднике Магдалена Щепановская сообщила, что во вторник, 24 января, в полицию обратился мужчина, который заявил, что жена ударила его ножницами в ногу во время бытовой ссоры.



Правоохранители сообщили, что пострадавшему оказали медицинскую помощь, но в госпитализации он не нуждался. Его 50-летнюю жену задержали, она была в трезвом состоянии и выглядела вменяемой. Экспертиза ее психического состояния еще не проводилась.



Женщину обвинили в физическом и психологическом насилии над мужем. В четверг суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на месяц. Согласно Уголовному кодексу Польши, за совершенное правонарушение подозреваемой грозит тюремный срок до пяти лет. Правоохранители проверяют полученную от пострадавшего информацию.