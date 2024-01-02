



Польша подняла истребители во время массированной атаки на Украину

Во вторник, 2 января, во время массированной комбинированной атаки на Украину, совершенной Россией, Польша поднимала в небо истребители F-16.



Информацию об этом подтвердила пресс-служба Оперативного командования Вооруженных сил страны.



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"Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были подняты две пары истребителей F-16 и авиазаправщик союзников. Около 5:45 утра подняли в воздух пару самолетов с базы в Ласках, а около 6:15 утра - пару с базы в Кшесинах", - сказано в сообщении.



Также был поднят американский самолет-заправщик. Позже, когда угроза миновала, самолеты вернулись на свои базы. В Польше добавили, что остаются в постоянной боевой готовности и внимательно следят за ситуацией в Украине.