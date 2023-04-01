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Полиция Пакистана арестовала 8 человек виновных в смертельной давке в Рамадан
01.04.2023 14:49 Евгения Маркова

Полиция Пакистана арестовала 8 человек виновных в смертельной давке в Рамадан

Полиция Пакистана арестовала восемь человек в Карачи после того, как 12 человек погибли в давке в пункте раздачи еды и денег в Рамадан.

В пятницу сотни женщин и детей бросились собирать бесплатную еду и деньги возле фабрики в промышленной зоне южного портового города. Владельцы бизнеса часто раздают беднякам деньги и еду во время исламского священного месяца.

В первоначальном отчете полиции говорится, что девять женщин в возрасте от 40 до 80 лет и трое детей в возрасте от 10 до 15 лет погибли в результате давки.

Полиция сообщила, что среди восьми арестованных есть и директор фабрики, который не сообщил местным властям о раздаче милостыни в Рамадан.

"Руководство фабрики не открыло внутренние ворота фабрики, и из-за узкой улицы люди в хвосте очереди давили на стоящих впереди женщин и детей", — заявил пресс-секретарь полиции д-р Хафиз Бугти во время посещения места происшествия.

Полиция сообщает, что они издали и обнародовали приказ, в котором говорится, что любое лицо или организация, планирующие раздавать продукты питания или другие предметы бедным, должны заранее сообщить об этом властям.

Главный министр провинции Синд, где находится Карачи, объявил о компенсации пострадавшим в давке и родственникам погибших.

Мурад Али Шах сказал, что каждая семья, потерявшая близкого человека, получит 500 000 рупий (около 1500 долларов), а все пострадавшие получат 100 000 рупий (300 долларов).

По меньшей мере 23 человека погибли в продовольственных давках в Рамадан с начала священного месяца. В субботу полиция применила слезоточивый газ против толпы, собравшейся за бесплатной мукой в ​​северо-западном городе Пешавар.

Пакистан, нуждающийся в деньгах, выступил с инициативой по бесплатной раздаче муки семьям с низким доходом, чтобы смягчить воздействие рекордной инфляции и стремительного роста бедности в течение священного месяца.

Хотя пятничная раздача не была частью этой правительственной программы, в последние дни в распределительных центрах увеличилось количество людей.

Инициативу бесплатной раздачи муки выдвинул премьер-министр Шахбаз Шариф. Его коалиционное правительство сталкивается с худшим экономическим кризисом в стране из-за задержки с получением ключевого транша в размере 890 миллионов фунтов стерлингов из пакета помощи на сумму 4,8 миллиарда фунтов стерлингов, первоначально подписанного в 2019 году с Международным валютным фондом.

Еженедельная инфляция составляет 45%, чего не было с тех пор, как Пакистан получил независимость от британского колониального господства в 1947 году, а растущие цены на продукты питания и высокие счета за топливо вызывают опасения по поводу общественных беспорядков.

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