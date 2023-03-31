



Давка за продовольственной помощью в Пакистане: 11 погибших

Одиннадцать человек погибли в давке во время раздачи продовольственной помощи в южном пакистанском городе Карачи в пятницу, сообщил представитель здравоохранения, что является одним из нескольких подобных инцидентов за последние недели, когда в стране разразился экономический кризис. По словам полиции, среди погибших были пять женщин и трое детей, а еще пять человек были госпитализированы после инцидента, который произошел на благотворительном пункте раздачи, созданном на местной фабрике.



Тысячи людей собрались в центрах распределения муки, созданных по всей стране в рамках поддерживаемой правительством программы по смягчению воздействия рекордной за 50 лет инфляции, которая превышает 30%.По меньшей мере еще пять человек были убиты и несколько ранены за последние недели на объектах в других провинциях Пакистана. По официальным данным, тысячи мешков муки также были похищены из грузовиков и пунктов раздачи.



Эти инциденты подчеркивают отчаяние людей перед лицом резкого роста расходов, усугубленного падением пакистанской валюты и отменой субсидий, согласованных с Международным валютным фондом. Стоимость основных товаров резко возросла, при этом цены на муку выросли более чем на 45%.

Правительство Пакистана запустило программу раздачи муки миллионам нуждающихся семей во время священного исламского месяца Рамадан, который начался на прошлой неделе.

