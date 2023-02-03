



Полиция осудила слова мэра Хадеры о шокирующем инциденте с изнасилованием

Израильская полиция прокомментировала слова мэра Гадеры, который обвинил правоохранителей в некомпетентности и пренебрежительном отношении к гражданам Израиля на фоне жуткого инцидента с арабом, который проник в дом к местной жительнице и изнасиловал ее на глазах у ребенка.



"Что касается абсурдных и безответственных комментариев мэра Гадеры на фоне подозрения в серьезном инциденте с изнасилованием в городе, мы выражаем наше отвращение к попытке избранного должностного лица оказаться в заголовках медиа и получить политический капитал", - отметили в полиции.



По словам правоохранителей, слова мэра являются очень странными на фоне того, что буквально накануне тот хвалил полицейских и волонтеров на специальном вечере, который устроил в их честь. В заявлении сказано, что такое поведение со стороны должностного лица является "неподобающим".



Между тем, днем в Гадере собрался спонтанный митинг на фоне инцидента с изнасилованием, которое было совершено вчера ночью. На акцию протеста прибыл министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир.