



Полиция Нью-Йорка: двое мужчин арестованы за угрозы еврейской общине

Комиссар Сьюэлл сообщил, что совместная антитеррористическая группа Департамента полиции и ФБР обнаружила угрозу в пятницу и “быстро приступила к сбору информации, выявлению тех, кто стоит за ней, и оперативно нейтрализовала их способность причинить вред”.



В пятницу вечером было опубликовано предупреждение, в котором полицейские установили личность человека, который угрожал синагогам в районе Нью-Йорка. Это Кристофер Браун, страдающий психическим заболеванием и недавно выразивший желание приехать в Нью-Йорк для покупки оружия. Личность второго подозреваемого не была установлена.



Комиссар Сьюэлл сообщил, что сотрудники транспортного управления арестовали двоих, когда они въезжали на Пенсильванский вокзал. Был проведен обыск, в результате которого изъят большой охотничий нож, пистолет Glock и 30 патронов.



Митчелл Д. Силбер, исполнительный директор Инициативы общественной безопасности, рассказал, что его организация обнаружила угрозу в Твиттере около 10 часов утра. Затем он предупредил полицию и ФБР о твитах, намекающих на нападение, которое должно было произойти в неустановленной синагоге около 22:00 в пятницу.



“По сути, прошлой ночью была охота”, – сказал Силбер.