



Полиция арестовала палестинца: выдавал себя за израильтянина, работая охранником

Полиция в пятницу арестовала палестинского араба из района Хеврона, который находился в Израиле нелегально, выдавал себя за израильтянина и работал вооруженным охранником в торговом центре в Холоне.



Арест был произведен после того, как поступила жалоба от жителя Назарета, который предупредил, что у кого-то есть лицензия на владение оружием под его именем. Заявитель сообщил, что получил уведомление по почте, хотя никогда не обращался за такой лицензией.



Расследование показало, что лицензия была выдана через охранную компанию в Холоне. Затем полицейские обнаружили подозреваемого, который выдавал себя за заявителя, поскольку работал охранником в торговом центре Холона. При себе у подозреваемого были обнаружены пистолет и патроны с пулями, которые он получил для работы от охранного предприятия.



Подозреваемый первоначально предоставил фальшивые документы с данными заявителя, но когда его проверили с помощью полицейских систем, стало ясно, что он проживает на территориях, закрепленных за Палестинской администрацией.



Подозреваемый имеет судимость в прошлом, в том числе за выдачу себя за другое лицо, за что он отбыл тюремный срок и подлежит условному наказанию.



Подозреваемый был допрошен и признался, что купил поддельное удостоверение личности, с помощью которого выдавал себя за заявителя.



Подозреваемый, 36-летний житель города Дура к юго-западу от Хеврона, был арестован и доставлен в полицейский участок для допроса. Позже он предстал перед судьей, который продлил срок его содержания под стражей до 5 июня.



