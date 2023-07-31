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Похищенный в Эфиопии израильтянин освобожден и возвращается домой
31.07.2023 18:20 Евгения Маркова

Похищенный в Эфиопии израильтянин освобожден и возвращается домой

По сообщению 12 канала, гражданин Израиля, похищенный в Эфиопии три недели назад с целью получения выкупа, освобожден и вернется в Израиль.

Согласно сообщению, спецназ Эфиопии освободил 79-летнего Франциска Адбабая из Ришон-ле-Циона из рук похитителей после перестрелки у границы с Суданом, где они были обнаружены.

В сообщении добавляется, что семья Адбабаи связалась с депутатом Кнессета от партии "Маханэ Мамлахти" Пниной Тамано-Шата после того, как разочаровалась в подходе Министерства иностранных дел к этому вопросу.

Тамано-Шата, занимавшая в прошлом правительстве пост министра абсорбции обратилась за помощью к человеку эфиопско-израильского происхождения, имеющему контакты в спецслужбах Эфиопии, для помощи в освобождении Адбабая.
 

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