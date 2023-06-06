



Подрыв Каховской ГЭС: Кремль во всем обвинил Киев

Плотину Каховской гидроэлектростанции "подорвала украинская сторона". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.



"Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия, последствия иного характера, которые еще только предстоит установить", - заявил Песков, заметив, что Украина "преследовала цель - лишить Крым воды".



При этом пресс-секретарь Путина отверг обвинения в адрес российских военных.



"Падает уровень воды в водохранилище. И соответственно сокращается подача в канал, резко сокращается. Судя по всему, связана диверсия и с тем, что начав 2 дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинское вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются", - констатировал Песков.



Напомним, так называемые "власти" решили ввести режим ЧС на захваченной территории "Новокаховского городского округа". Об этом говорится в "постановлении" коллаборантов.