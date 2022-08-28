



Подробности взрывов в Мелитополе: минус военная база россиян

Мэр Мелитополя Иван Федоров поделился подробностями ночных взрывов в городе.

По его словам, ВСУ уничтожили одну из крупнейших военных баз россиян.

Она находилась на территории завода "Автокольорлит".

Кроме того, в поселке Мирное было разрушено одно из зданий, в котором велась подготовка к псевдореферендуму.

"Совсем скоро мы рассчитываем, что будет "жест доброй воли" - уход из нашего временно оккупированного Мелитополя. Так как на протяжении трех недель каждый день у них что-то случается. По всей видимости, курить они разучились", - сказал Федоров.