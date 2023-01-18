Новости » Происшествия
Подозрение: солдат, на которого напали подростки, атаковал первым
18.01.2023 16:11 Ольга Белозерова

Подозрение: солдат, на которого напали подростки, атаковал первым

Ориан Баньян, 18-летний солдат, подвергшийся нападению со стороны группы подростков в общественном парке в воскресенье, был допрошен полицией.

Как сообщает Times of Israel, следователи подозревают, что солдат напал на одного из подростков первым, до того, как подвергся нападению сам. Его подозревают в том, что он бросил юношу на землю и несколько раз ударил его ногой.

Солдат, который во время инцидента был вне службы, ранее утверждал, что пытался разнять драку, когда на него напали.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы