



Подозрение: солдат, на которого напали подростки, атаковал первым

Ориан Баньян, 18-летний солдат, подвергшийся нападению со стороны группы подростков в общественном парке в воскресенье, был допрошен полицией.



Как сообщает Times of Israel, следователи подозревают, что солдат напал на одного из подростков первым, до того, как подвергся нападению сам. Его подозревают в том, что он бросил юношу на землю и несколько раз ударил его ногой.



Солдат, который во время инцидента был вне службы, ранее утверждал, что пытался разнять драку, когда на него напали.