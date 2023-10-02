



Почти все население покинуло Нагорный Карабах: шокирующее видео

В интернете появилось видео из покинутого людьми Степанакерта – центра бывшей Нагорно-Карабахской республики. На кадрах на безлюдных улицах видны автомобили, сумки с вещами и другие предметы, брошенные в спешке жителями города.



По словам карабахского омбудсмена Гегама Степаняна, в воскресенье последний автобус с 15 беженцами прибыл в армянский город Горис. Группа волонтеров ходила от дома к дому, чтобы эвакуировать одиноких и больных людей.



В пресс-службе премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщили, что по состоянию на 20:00 1 октября в Армению эвакуировалось свыше 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха.



На начало 2023 года в непризнанной республике проживало около 120 тысяч жителей, и сейчас, по словам властей Армении, регион практически пуст.