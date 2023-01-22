Новости » Происшествия
Перехват наркотиков в Бен-Гурион: продлен арест подозреваемых
22.01.2023 20:28 Алина Груднева

Перехват наркотиков в Бен-Гурион: продлен арест подозреваемых

Окружной суд Ришон ле-Циона продлил срок содержания под стражей четырех женщин, подозреваемых в попытке контрабанды более 15 кг кокаина и кетамина на миллионы шекелей.

Они останутся под арестом еще восемь дней.

Как сообщалось ранее, женщины не имеют судимостей. Их подозревают в контрабанде, торговле, импорте и производстве наркотиков. Расследование продолжается.

Подозреваемых задержали в аэропорту Бен-Гурион, когда они прибыли из Германии. Наркотики были спрятаны в упаковках из-под шампуня и контейнерах с пищевыми добавками, которые находились в их багаже.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы