



Более 15 кг кокаина и кетамина перехвачены в аэропорту Бен-Гурион

Полиция сорвала попытку контрабанды более 15 кг кокаина и кетамина на миллионы шекелей в Израиле и арестовала четырех молодых женщин в возрасте 20 лет из Кфар-Сабы и Кирьят-Экрона



Женщины не имеют судимостей, их подозревают в контрабанде, торговле, импорте и производстве наркотиков. Полиция выясняет, работали ли молодые женщины в одиночку или вместе.



Муж и родственник одной из молодых женщин также были арестованы по подозрению в причастности. Согласно заявлению полиции, в рамках операции под прикрытием детективы выявили "подозрительные действия" четырех женщин, прилетевших рейсом из Германии, и в ходе наблюдения за ними на пути въезда в Израиль полиции удалось связать подозреваемых с контрабандой.