



Пентагон: захватившие танкер возле Йемена - не хути

Задержанные за попытку захватить израильский танкер недалеко от Йемена являются сомалийцами.



Информацию об этом подтвердил представитель Пентагона 27 ноября.



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"Мы точно знаем, что это не йеменские хути", - отметили в Пентагоне.



Напомним, что танкер "Централ Парк" был захвачен в Аденском заливе недалеко от побережья. На помощь пришел корабль ВМС США. Пятеро пиратов попытались скрыться на лодке, но были задержаны.