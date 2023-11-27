Пентагон: захватившие танкер возле Йемена - не хути
Задержанные за попытку захватить израильский танкер недалеко от Йемена являются сомалийцами.
Информацию об этом подтвердил представитель Пентагона 27 ноября.
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"Мы точно знаем, что это не йеменские хути", - отметили в Пентагоне.
Напомним, что танкер "Централ Парк" был захвачен в Аденском заливе недалеко от побережья. На помощь пришел корабль ВМС США. Пятеро пиратов попытались скрыться на лодке, но были задержаны.