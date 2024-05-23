



Пентагон: РФ могла вывести на орбиту противоспутниковое оружие

В Пентагоне предположили, что российское оружие способно атаковать другие спутники.



Россия могла вывести на орбиту космическое оружие на прошлой неделе.



По данным ABC News, такое заявление сделал представитель Пентагона Пат Райдер.



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"Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который, по нашим оценкам, вероятно, является космическим оружием, способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", - отметил он.



По словам Райдера, Пентагон продолжит следить за ситуацией на орбите.