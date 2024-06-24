



Актер из Пиратов Карибского моря умер после нападения акулы

Актер из четвертой части "Пиратов Карибского моря" Тамайо Перри умер на Гавайях.



По предварительным данным, это произошло после нападения акулы.



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Тело актера нашли серферы, когда его выбросило на берег. Уточняется, что у него отсутствовали рука и нога.



Перри пытались реанимировать, но в конечном итоге были вынуждены констатировать его смерти.



По словам исполняющего обязанности начальника службы океанической безопасности Гонолулу Курта Лагера, Перри был спасателем.



"Личность Тамайо была заразительной, и как бы люди ни любили его, он любил всех остальных еще больше", – сказал он.