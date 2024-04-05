



Пенсионер с игрушечным автоматом пытался попасть в администрацию Путина

В среду, 3 апреля, российский пенсионер вооружился игрушечным автоматом и попытался проникнуть в здание администрации президента РФ в Москве.



Об этом сообщает Telegram-канал "База".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что сотрудники службы безопасности заметили пенсионера возле здания в Ильинке. Мужчина вошел в тамбур, но дальше пройти не смог, поскольку проход был заблокирован силовиками.



В итоге, россиянина задержали. В ходе обыска силовики поняли, что оружие оказалось игрушечным. Муляж выглядел как автомат Калашникова. Во время задержания пенсионер пояснил, что уже 15 лет не может добиться встречи с Путиным. Поскольку ничего не получалось, он попытался проникнуть в администрацию своими силами. В итоге, мужчину отправили в психлечебницу.