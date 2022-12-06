



Пеликаны умирают из-за вспышки птичьего гриппа в Венесуэле

Многочисленные пеликаны были найдены мертвыми в минувшие выходные вдоль побережья Венесуэлы, куда они прибыли во время ежегодной зимней миграции.



Перу и Эквадор также находятся под угрозой вспышек птичьего гриппа.



В последние месяцы птичий грипп поражает перелетных птиц в Северной Америке и во многих других странах.



Тела пеликанов появились на пляжах и набережных, в мангровых лесах и на деревьях в северо-западном штате Анзоатеги.



Анализы на птичий грипп оказались положительными.



В качестве превентивной меры правительство ввело 90-дневный карантин в пяти штатах, чтобы избежать распространения инфекции среди птиц других видов, особенно тех, которых употребляют в пищу люди.



Новые правила запрещают вывоз живых птиц и оплодотворенных яиц из карантинных штатов, а целые стаи, которые могли контактировать с инфицированными птицами, должны быть выбракованы.



В январе прошлого года в результате подобной вспышки птичьего гриппа в Сенегале погибло не меньше 750 пеликанов.