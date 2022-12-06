Новости » Происшествия
Пеликаны умирают из-за вспышки птичьего гриппа в Венесуэле
06.12.2022 21:09 Евгения Маркова

Пеликаны умирают из-за вспышки птичьего гриппа в Венесуэле

Многочисленные пеликаны были найдены мертвыми в минувшие выходные вдоль побережья Венесуэлы, куда они прибыли во время ежегодной зимней миграции.

Перу и Эквадор также находятся под угрозой вспышек птичьего гриппа.

В последние месяцы птичий грипп поражает перелетных птиц в Северной Америке и во многих других странах.

Тела пеликанов появились на пляжах и набережных, в мангровых лесах и на деревьях в северо-западном штате Анзоатеги.

Анализы на птичий грипп оказались положительными.

В качестве превентивной меры правительство ввело 90-дневный карантин в пяти штатах, чтобы избежать распространения инфекции среди птиц других видов, особенно тех, которых употребляют в пищу люди.

Новые правила запрещают вывоз живых птиц и оплодотворенных яиц из карантинных штатов, а целые стаи, которые могли контактировать с инфицированными птицами, должны быть выбракованы.

В январе прошлого года в результате подобной вспышки птичьего гриппа в Сенегале погибло не меньше 750 пеликанов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы