



Париж: угрожавший взорвать себя в иранском консульстве арестован

Полиция арестовала мужчину, который угрожал взорвать себя в иранском консульстве в Париже.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на французских правоохранителей.



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Источник в полиции сообщил, что подозреваемый вошел в здание с гранатой и с поясом шахида. Район был оцеплен, а движение поездов на ближайшей ветке в метро было приостановлено.



В иранском консульстве пока что не прокомментировали ситуацию.