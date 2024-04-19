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Париж: угрожавший взорвать себя в иранском консульстве арестован
19.04.2024 16:05 Алина Груднева

Париж: угрожавший взорвать себя в иранском консульстве арестован

Полиция арестовала мужчину, который угрожал взорвать себя в иранском консульстве в Париже.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на французских правоохранителей.

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Источник в полиции сообщил, что подозреваемый вошел в здание с гранатой и с поясом шахида. Район был оцеплен, а движение поездов на ближайшей ветке в метро было приостановлено. 

В иранском консульстве пока что не прокомментировали ситуацию

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