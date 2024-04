Мужчина с поясом шахида пригрозил взорвать себя в Париже, - СМИ

Днем, 19 апреля, в здании иранского консульства в Париже произошло ЧП.



По данным французской радиостанции Europe 1, мужчина пригрозил взорвать себя.



На место происшествия стянуты крупные силы полиции. Район вокруг консульства оцеплен. Движение на близлежащей линии метро было остановлено из соображений безопасности.



По предварительным данным, подозреваемый имеет пояс шахида. Местные власти призвали граждан сохранять спокойствие.

BREAKING: French police have cordoned off the Iranian consulate in Paris where a man explosives is threatening to blow himself up - reports



pic.twitter.com/GZ9W03fn6b