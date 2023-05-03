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Паника из-за дронов: в Москве дворникам нашли новую "работу"
03.05.2023 20:27 Алина Груднева

Паника из-за дронов: в Москве дворникам нашли новую "работу"

В Москве на фоне участившихся в России инцидентов с беспилотниками "мобилизовали" дворников.

Судя по фотографиям, распространяемым в социальных сетях, их обязали расклеивать листовки с инструкциями и нести "круглосуточную вахту" по наблюдению за небесными телами.

На расклеиваемых на досках объявлений бумажках сказано, что при обнаружении в небе объектов, "похожих на вертолеты или самолеты", нужно звонить в полицию, делать фото / видео и указывать место, где объекты были замечены.

Также в листовках призывают следить за людьми, которые запускают во дворах или парках дроны.

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