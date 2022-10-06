



Палестинский араб-гей, получивший убежище в Израиле, зверски убит в Хевроне

Тело Ахмада Абу-Марихии, 25-летнего палестинского араба, найдено вчера в Хевроне. Молодой человек принадлежал к гей-сообществу. На территории Палестинской автономии его жизнь подвергалась реальной опасности, поэтому два года назад он получил убежище в Израиле.



Абу-Марахия проживал в центре страны. Вчера утром он вышел из дома и отправился на работу в Тель-Авив. До сих пор непонятно, как он оказался в Хевроне. Его тело было сильно изуродовано, а голова отрублена. Палестинские социальные сети заполнили видео расправы над Абу-Марихией и надругательства над его телом. Полиция автономии начала расследование и сегодня арестовала подозреваемого.



Депутат Кнессета от партии “Авода” Ибтисам Мараана рассказала, что на сегодняшний день около 100 палестинских арабов просят убежище в Израиле из-за преследования на территории автономии за сексуальную ориентацию. Мараана считает, что еврейское государство должно помочь им и дать временное убежище, пока третья страна не согласится их принять.



“Около двадцати молодых людей, проживавших на территории автономии и подвергшихся преследованиям из-за сексуальной ориентации, иммигрировали в Канаду в последние годы после прохождения медицинских тестов. Они смогли доказать, что действительно имеют право на убежище”, – сказала депутатка.



Доктор Маргалит Лорбер из ассоциации “Вэахават” сообщила в интервью, что молодой человек, убитый в Хевроне, неделю назад находился в клинике организации в Хайфе. По ее словам, молодой человек находился в тяжелом моральном состоянии.



Генеральный директор ассоциации Наама Голдберг заявила, что “это не единичный случай. Палестинские члены ЛГБТ-сообщества, которые приезжают в Израиль, находятся между молотом и наковальней. Они все время получают угрозы. Теперь им присылают видео расправы, чтобы напугать”.