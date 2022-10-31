



Пакистанскую журналистку раздавил грузовик во время репортажа

Журналистка была насмерть раздавлена ​​автомобилем с бывшим премьер-министром Имраном Ханом в результате аварии на востоке Пакистана в воскресенье, когда он вел колонну вместе со своими сторонниками в сторону столицы.



Инцидент побудил Хана остановить "долгий марш", который он ведет в сторону Исламабада, чтобы оказать давление на федеральное правительство с целью проведения досрочных выборов. Его колонна стартовала из восточного города Лахор и, как ожидается, достигнет Исламабада в пятницу.



"Я потрясен и глубоко опечален ужасной аварией, которая привела к гибели репортера 5-го канала Садафы Наим во время нашего сегодняшнего марша", — написал Хан в Twitter.

Shocked & deeply saddened by the terrible accident that led to the death of Channel 5 reporter Sadaf Naeem during our March today. I have no words to express my sorrow. My prayers & condolences go to the family at this tragic time. We have cancelled our March for today. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 30, 2022

Despite security threats Imran khan came out from his container for Sadaf naeem during her accident. pic.twitter.com/iLWRmVDinw — Matin Khan (@matincantweet) October 30, 2022

Хан сказал, что воскресные мероприятия, запланированные его партией "Пакистан Техрик-и-Инсаф", были отменены.Журналист Каззафи Батт, который был свидетелем этого инцидента, сообщил агентству Рейтер, что 40-летняя Наим потеряла равновесие, когда пыталась забраться в грузовик Хана, чтобы получить от бывшего премьера репортаж.По его словам, колесо грузовика проехало над ее головой, когда она упала на дорогу. Лидер PTI Муссарат Джамшед Чима подтвердил, что Наиму сбила машина Хана. Представители местной полиции не комментируют несчастный случай.