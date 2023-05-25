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Отметили: Вагнеровца застрелили на праздновании его возвращения с войны
25.05.2023 12:43 Наталья Богинская

Отметили: Вагнеровца застрелили на праздновании его возвращения с войны

Telegram-канал Baza сообщил об убийстве бойца ЧВК Вагнера в Иркутской области во время празднования его возвращения из зоны боевых действий в Украине. По данным канала, вагнеровец Юрий был застрелен.

В среду в поселке Карахун Юрий вместе со своим приятелем Константином отмечали возвращение бойца с войны. По информации канала, между приятелями вспыхнула ссора, после чего Константин достал ружье и расстрелял Юрия.

При этом Константин сам вызвал полицию и сообщил о произошедшем. Ему грозит уголовное дело по статье за убийство.

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