



Отметили: Вагнеровца застрелили на праздновании его возвращения с войны

Telegram-канал Baza сообщил об убийстве бойца ЧВК Вагнера в Иркутской области во время празднования его возвращения из зоны боевых действий в Украине. По данным канала, вагнеровец Юрий был застрелен.



В среду в поселке Карахун Юрий вместе со своим приятелем Константином отмечали возвращение бойца с войны. По информации канала, между приятелями вспыхнула ссора, после чего Константин достал ружье и расстрелял Юрия.



При этом Константин сам вызвал полицию и сообщил о произошедшем. Ему грозит уголовное дело по статье за убийство.