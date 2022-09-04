



Отец сбитой электросамокатом 4-летней девочки: остановите терроризм

Йоси Вольф, отец 4-летней Юли Вольф, сбитой электросамокатом в порту Тель-Авива дал интервью радио 103 FM.



Йоси рассказал: "Юли начала шутить с родителями и врачами, она отличном состоянии, случилось чудо”.



16-летний юноша, сбивший Юли, был задержан, допрошен и отпущен под домашний арест.



Йоси рассказал о том, что семья пришла вечером в киоск на въезде в порт Тель-Авива, чтобы купить сок и посмотреть на закат. В этом месте нет велосипедных дорожек - и их нет нигде поблизости, это также один из самых тихих часов в порту.



Йоси говорит: “Мы вышли из киоска с соком, и вдруг с севера на огромной скорости принеслись трое мальчишек на самодельных электросамокатах с приделанными к ним аудио-системами. Первый сделал дикий пируэт и сумел объехать детей, второй - попытался но не смог, и сбил Юли. Один из них орал: “У меня нет тормозов. Я сидел на скамейке в трех метрах от киоска. Дети шли ко мне. Юли просто отлетела. Я чувствовал, что это просто терроризм, настоящий терроризм. И эти преступники поднялись, вскочили на электросамокаты и скрылись”.



Йоси говорит: “Я требую запретить эти электросамокаты. Это - оружие. На этих вещах должны ездить только с настоящими правами и с настоящим применением закона. Абсурдно думать, что эти велосипеды отличаются от мотоциклов”.