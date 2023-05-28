



Отец подозреваемого в изнасиловании: 40-летняя женщина соблазнила подростков



Полиция сообщила новые подробности о деле, которое потрясло Кацрин. Двое несовершеннолетних, арестованных по подозрению в изнасиловании, ложном лишении свободы, нанесении ножевых ранений и шантаже женщины 40 лет, сделали это после того, как заявили, что она заключила с ними сделку.



Отец одного из мальчиков впервые выступил против подозрений, приписываемых его сыну, и заявил, что сын не совершал этих действий: "Я со всей ответственностью заявляю, что эти дети не насиловали ее".



"Я знаю своего сына и знаю с абсолютной уверенностью, что он никогда бы не совершил подобного", - сказал отец. "Мой сын попросил провести проверку на детекторе лжи, но полиция говорит, что им это не интересно. Почему они не хотят? Потому что они знают, что на детекторе лжи они узнают, что произошло на самом деле? Еще неделя, пока правда не выйдет наружу".



Когда отца спросили об отношениях между подозреваемыми и женщиной, он сказал, что те помогали ей и убирали дом - а взамен она обещала заплатить им за работу. "Это два бедных мальчика, они просто помогали ей и хотели получить заслуженные деньги, и ничего больше", - уточнил он. "Я вчера разговаривал с мальчиком, он сказал мне: "Папа, я бы никогда не сделал такого, но да, я говорю тебе - она меня соблазнила"".



"Если бы мой сын сделал то, что они говорят, я бы сам переломал ему руки и ноги", - добавил отец. "Правда, я не могу слышать, что такое делают с женщиной, но в данном случае я знаю, что они этого не делали. Поэтому я немного спокоен".