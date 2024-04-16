



Оружейник «Ржавчины» приговорена к 18 месяцам за смертельный выстрел Болдуина

Ханна Гутьеррес, главный оружейник вестерна "Ржавчина", в понедельник, 15 апреля была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за смерть кинооператора Халины Хатчинс, которая была застрелена, когда актер Алек Болдуин обращался с оружием во время съемок фильма в 2021 году.



В марте 27-летняя Гутьеррес была признана виновной в непреднамеренном убийстве, поскольку по ошибке зарядила боевой патрон в револьвер, которым пользовался Болдуин на съемочной площадке в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.



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"Вы превратили безопасное оружие в смертоносное", - сказала Гутьеррес судья Мэри Марлоу Соммер, вынося приговор.

Во время слушаний друзья Хатчинс из киноиндустрии по видеосвязи и в зале суда отдавали должное ее креативности и доброте. Они также осуждали нарушения Гутьеррес правил безопасности при обращении с огнестрельным оружием.



"Мне трудно смириться с тем, что это постоянно называют несчастным случаем, потому что это был не несчастный случай, а халатность", - сказала Джен Уайт, коллега по киноиндустрии.



Суд над Болдуином назначен на 10 июля, после того как в январе большое жюри предъявило ему обвинение в непреднамеренном убийстве.

