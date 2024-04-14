



Оренбург с высоты похож на островное государство: видео

Уровень воды в Урале неумолимо приближается к отметке 12 метров - высота трехэтажного здания.



В последний раз такое наводнение фиксировалось в 1942 году.



Вот с высоты мы видим микрорайон "Дубки". Спальник полностью отрезан от остального города, часть жителей вчера эвакуировались своими силами на машинах, остальных вывозят полицейские и спасатели. Вода также подошла к домам в жилом комплексе "Гранд парк".