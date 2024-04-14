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Оренбург с высоты похож на островное государство: видео
14.04.2024 05:30 MIGnews.com

Оренбург с высоты похож на островное государство: видео

Уровень воды в Урале неумолимо приближается к отметке 12 метров - высота трехэтажного здания. 

В последний раз такое наводнение фиксировалось в 1942 году.

Вот с высоты мы видим микрорайон "Дубки". Спальник полностью отрезан от остального города, часть жителей вчера эвакуировались своими силами на машинах, остальных вывозят полицейские и спасатели. Вода также подошла к домам в жилом комплексе "Гранд парк".


 

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