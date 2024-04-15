Новости » Происшествия
Оползень в Конго: есть погибшие и пропавшие без вести
15.04.2024 07:12 Алина Груднева

Оползень в Конго: есть погибшие и пропавшие без вести

В Конго в результате оползня, который сошел из-за проливных дождей, погибли как минимум 15 человек. 

По данным информационного агентства AP, семерых удалось найти живыми.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Около 60 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Оползень сошел в коммуне Дибайя-Любве в провинции Квилу.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора провинции Фелисьена Кивея, поиски пропавших продолжаются. Среди погибших есть дети.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы