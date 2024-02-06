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ООН: эвакуация охватила 2/3 Газы
06.02.2024 08:28 Алина Груднева

ООН: эвакуация охватила 2/3 Газы

Приказ Армии обороны Израиля об эвакуации охватил две трети Газы или 246 квадратных километров территории.

К такому выводу пришли наблюдатели ООН. 

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По их словам, в районе, которые подверглись эвакуации, ранее проживало 1,78 миллиона палестинцев, или 77% населения Газы.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более половины населения Газы, составляющего 2,3 миллиона человек, сейчас сосредоточено в городе Рафиах.

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