



ООН: эвакуация охватила 2/3 Газы

Приказ Армии обороны Израиля об эвакуации охватил две трети Газы или 246 квадратных километров территории.



К такому выводу пришли наблюдатели ООН.



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По их словам, в районе, которые подверглись эвакуации, ранее проживало 1,78 миллиона палестинцев, или 77% населения Газы.



По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более половины населения Газы, составляющего 2,3 миллиона человек, сейчас сосредоточено в городе Рафиах.