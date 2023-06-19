



ООН: десятки женщин и девочек стали жертвами сексуального насилия в Судане

Совет ООН по правам человека получил сообщения о сексуальном насилии по меньшей мере в отношении 53 женщин и девочек в Судане в ходе продолжающегося вооруженного конфликта в стране.



Об этом говорится в отчете главы верховного комиссара Фолькера Тюрка.



По его словам, около 18-20 женщин и девочек были изнасилованы в ходе только одного из нападений.



"Я потрясен обвинениями в сексуальном насилии, в том числе в изнасиловании. Мы по-прежнему наблюдаем безрассудный, бессмысленный конфликт, происходящий в условиях полной безнаказанности", — подчеркнул Тюрк.



По его словам, в большинстве случаях в таких преступлениях обвиняют "силы экстренного реагирования".