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Огненный апокалипсис на Гавайях: стало известно о десятках погибших
10.08.2023 12:07 Алина Груднева

Огненный апокалипсис на Гавайях: стало известно о десятках погибших

В эпицентре адских пожаров на Гаваях погибли как минимум 36 человек.

Об этом сообщают власти центрального округа Мауи, который больше всего пострадал от разбушевавшейся стихии.

Шесть человек погибши только за прошлую ночь. Из района эвакуировали свыше 11 тысяч человек.

Из-за пожара повреждено или уничтожено более 270 строений. Много людей получили ранения.

Ранее сообщалось о том, что на Гавайях люди спасаются от стихии, прыгая в океан.

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