Огненный апокалипсис на Гавайях: люди спасаются, прыгая в море

Гавайи охватили масштабные лесные пожары, от которых люди спасаются, прыгая в море.



Об этом сообщает Metro.



Огонь быстро распространяется из-за экстремальной жары и сильного ветра. Из-за пожаров разрушаются здания, обрываются электрические провода. Местные власти издали указы об эвакуации жителей.



Сильнее всего пострадал исторический городок Лахайна. Власти сообщают, что экстренные службы прилагают все усилия, чтобы помочь пострадавшим на фоне хаоса, обуявшего Гавайи из-за огненного апокалипсиса.



"Очевидцы сообщают, что люди, попавшие в ловушку в Лахайне, спасаются в океане. Сообщений о пострадавших пока нет. Активирована Национальная гвардия", - сообщил американский репортер Джон Стемпин.



Спасатели вытащили из воды минимум 12 человек. Береговая охрана доставила спасенных в безопасное место.

Lahaina zOutlets on fire. People jumping in the water. This is insane. Barely any communication #mauifire pic.twitter.com/ViLJYHiujq — SaltyBe💙💛 (@SaltyBe808) August 9, 2023

#mauifire View of the Maui upcountry fires from different spots on Maui. They just closed Pulehu road. More houses and farms being evacuated upcountry. On the west side, Lahaina Front st apartments burned down, Island Grocery Warehouse burned down. So heartbreaking pic.twitter.com/rVw2h1wjDh — Suepin (@yzimng2) August 9, 2023

#mauifire A major wildfire is happening in Lahaina Maui, #Hawaii forcing thousands to evacuate from a major wildfire that is fueled by 60mph winds. pic.twitter.com/nVGqropN0o — Suepin (@yzimng2) August 9, 2023