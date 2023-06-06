



Объявивший голодовку сын Каддафи жалуется на здоровье

Находящийся с 2015 года под стражей в Ливане сын Муаммара Каддафи объявил голодовку, протестуя против его административного ареста.



По словам адвоката Пола Романоса, состояние Ганнибала Каддафи в течение трех последних дней резко ухудшилось.



Уточняется, что кинутый за решетку без суда сын покойного лидера Ливии страдает от головных и мышечных болей, а также испытывает трудности с передвижением.



Романос подчеркнул, что Ганнибал Каддафи начал голодать в субботу и настроен решительно. Заключенный также страдает от болей в спине из-за того, что его держат в маленькой комнате, где он не может свободно передвигаться или заниматься спортом.

