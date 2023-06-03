



Ливан: Сын Каддафи объявил голодовку в знак протеста против задержания без суда

Сын покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи, который находится под стражей в Ливане более семи лет, объявил в субботу голодовку в знак протеста против задержания без суда, сообщил его адвокат.



Ганнибал Каддафи находится в Ливане с 2015 года после того, как его похитили из соседней Сирии, где он жил как политический беженец. Его похитили ливанские боевики, которые требовали предоставить информацию о судьбе шиитского священнослужителя, пропавшего без вести в Ливии 45 лет назад.

Позже Каддафи был арестован ливанскими властями и заключен без суда в бейрутскую тюрьму.



Адвокат Пол Романос сообщил Associated Press, что его клиент начал голодовку в субботу утром, и "он настроен серьезно и будет продолжать ее до конца". Романос не стал вдаваться в подробности дела, так как не уполномочен говорить об этом в СМИ.



Каддафи выступил с заявлением, в котором описал свои условия содержания.



«Как можно все эти годы держать политзаключенного без справедливого суда?» написал в своем заявлении Каддафи, который женат на ливанке.



Каддафи добавил, что теперь, когда он объявил голодовку, ответственность за ее результаты будут нести "те, кто несправедливо обошлись со мной". Он добавил, что "пришло время освободить закон из рук политиков".



Романос сказал, что его клиент страдает от болей в спине из-за того, что его годами держали в маленькой камере, где он не имел возможности двигаться или заниматься спортом.



Исчезновение видного ливанского шиитского священнослужителя Муссы ас-Садра в 1978 году было давней больной темой в Ливане. Семья священнослужителя считает, что он все еще может быть жив и, возможно, находится в ливийской тюрьме, хотя большинство ливанцев считают, что ас-Садр давно мертв. На сегодняшний день ему было бы 94 года.



Ас-Садр был основателем шиитской политической и военной группировки, принимавшей участие в длительной гражданской войне в Ливане, начавшейся в 1975 году, в которой мусульмане в значительной степени противостояли христианам.



Родившийся в Иране, ас-Садр приехал в Ливан в 1959 году, чтобы защищать права шиитов в южном портовом городе Тир. В 1974 году, за год до того, как в Ливане разразилась 15-летняя гражданская война, ас-Садр основал Движение обездоленных, привлекшее тысячи последователей.



После исчезновения ас-Садра Ливия утверждала, что священнослужитель и два его попутчика покинули Триполи в 1978 году рейсом в Рим, и предположили, что он стал жертвой борьбы за власть среди шиитов.



Большинство последователей ас-Садра убеждены, что Муаммар Каддафи приказал убить ас-Садра в споре о ливийских выплатах ливанским ополченцам.



Ливийский лидер был убит боевиками оппозиции в 2011 году, положив конец его сорокалетнему правлению североафриканской страной. Даже после его смерти судьба ас-Садра до сих пор неизвестна.



Ганнибал Каддафи родился за два года до исчезновения ас-Садра. Он бежал в Алжир после падения Триполи вместе со своей матерью и несколькими другими родственниками. Позже он оказался в Сирии, где ему было предоставлено политическое убежище, после чего его похитили и доставили в Ливан.

