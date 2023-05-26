



Обстрел Днепра: под завалами ищут человека. Фото, видео

Под завалами медицинского учреждения в городе Днепр может находиться человек. Сейчас ведется его поиск. Об этом написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.







На момент публикации материала стала известно об одном погибшем, 15 раненных, среди них 2 - дети.







"Среди раненых в Днепре – двое детей. Мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Госпитализированы и 11 взрослых. Двое – "тяжелые"", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.





"Спасение пострадавших продолжается. Это предварительные данные о последствиях ракетного удара по Днепру. Два здания пылают... Полсотни спасателей и 17 единиц техники борются с пожаром. Огонь охватил 1 тыс. кв. м пострадавшего медучреждения. Трехэтажка частично разрушена. Все еще борются с огнем и в соседнем здании. Его уже удалось локализовать. Там продолжаются поиски человека, который может находиться под завалами", - написал Лысак.



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Напомним, 26 мая утром военные РФ нанесли ракетный удар по Днепру. "Прилетело" в медицинское учреждение. Эту атаку прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале: "Российские террористы в очередной раз подтверждают свой статус борцов со всем гуманным и честным... Вечная память погибшему и соболезнования родным. Должны победить этих извергов окончательно и бесповоротно, и как можно скорее. Потому что наше время – это наши люди. А наши люди – это самое дорогое, что есть в Украине"