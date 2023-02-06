



Общее число жертв в Турции и Сирии превысило 1400

В результате второго мощного землетрясения за день в Турции общее с Сирией число жертв превысило 1400 человек.



В частности, количество погибших в обеих странах возросло ​​до 1472 человек.



В Турции сообщают минимум о 912 погибших, хотя в сети уже появилась информация, что их число уже превысило 1000 человек. В то же время, более 5400 получили ранения. В свою очередь, около 1500 человек были ранены в Сирии. Сотни людей остаются по-прежнему под завалами.



"Поскольку во многих зданиях в зоне землетрясения продолжаются работы по удалению завалов, мы не знаем, насколько возрастет число погибших и раненых", — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.