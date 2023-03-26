



ОАЭ освободили израильтянку, отбывающую пожизненный срок за контрабанду кокаина

Израильтянка была освобождена из тюрьмы в Объединенных Арабских Эмиратах в субботу вечером и доставлена ​​обратно в Израиль рано утром в воскресенье после того, как президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян объявил ей амнистию в качестве личного жеста президенту Исааку Герцогу.



Фидаа Киван отбывала пожизненный срок за контрабанду наркотиков. Первоначально она была приговорена к смертной казни в апреле 2022 года, но в июле Федеральный апелляционный суд Абу-Даби отменил наказание и приговорил ее к пожизненному заключению .



Киван, 44-летняя жительница Хайфы, владеющая фотостудией, как сообщается, приехала в Дубай в командировку по приглашению знакомого палестинца. Вскоре, 17 марта 2021 года, ее арестовали. При обыске в ее квартире были обнаружены наркотики. Она утверждала, что кокаин ей подбросили.



В течение прошлого года родственники Киван связывались с офисом Герцога, говоря, что ее подставили. Как сообщают израильские СМИ, несколько недель назад Герцог обратился к Мохаммеду бен Заиду с личным призывом о гуманности, к которому прислушались.



В резиденции президента заявили, что они и сотрудники посольства в Абу-Даби в последние дни организовали логистику возвращения Киван в Израиль, заявив, что Герцог "выражает свою благодарность президенту ОАЭ и желает ему, его народу и всем нашим соседям месяц здоровья, доброты и мира" на Рамадан.



Согласно приговору Киван, жительница Хайфы перед поездкой в ​​ОАЭ встретилась с мужчиной по имени Яссин Ибрагим Нагиар, который предложил ей ежемесячную выплату в размере 47 000 шекелей (13 700 долларов США) за продажу наркотиков.



По прибытии в страну сотрудник полиции под прикрытием договорился о встрече с ней на автомобиле, где агент купил у Киван наркотики, говорится в судебном документе.



Однако семья Киван обвинила власти ОАЭ в избиении женщины с целью добиться признания. По их словам, она объявила голодовку в тюрьме.



ОАЭ известны своими строгими законами о борьбе с наркотиками, а осужденным за незаконный оборот наркотиков грозит смертная казнь. Однако во многих случаях смертные приговоры не соблюдаются неукоснительно и, как правило, заменяются длительным тюремным заключением.

