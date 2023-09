Нью-Йорк уходит под воду: объявлено чрезвычайное положение

В пятницу, 29 сентября, на Нью-Йорк обрушились мощные ливни, из-за чего многие районы буквально ушли под воду.



Больше всего досталось Бруклину, где затоплены дороги и есть разрушения.



На одном из складов в этом районе спасли рабочих, оказавшихся в ловушке из-за обрушения крыши в здании.



В связи с тяжелыми погодными условиями губернатор объявил чрезвычайное положение на всей территории Нью-Йорка, Лонг-Айленда и долины Гудзона.

Southern Brooklyn is flooded, please head warnings. Many local roads not passable! ⁦ @NWSNewYorkNY ⁩ pic.twitter.com/va4FXnpoyP

I hope the City can help with this serious flooding situation in Brooklyn right now. #nyc #rain pic.twitter.com/gddRCSAy7H