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Новые подробности крушения самолета в Иркутске. Фото, видео
23.10.2022 17:16 Раиса Вовк

Новые подробности крушения самолета в Иркутске. Фото, видео

Открытое горение на месте крушения военного Су-30 в Иркутске уже ликвидировано. Там продолжается разбор завалов. Работает большое количество спецтехники, сообщает МЧС по региону

В уничтоженном доме проживало пять человек. В момент ЧП они отсутствовали. В ближайшее время им будет выплачена компенсация.

Тот факт, что жители соседних домов не пострадали, можно назвать чудом, так как застройка в данном участке частного сектора довольно плотная.

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