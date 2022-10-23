



Новые подробности крушения самолета в Иркутске. Фото, видео

Открытое горение на месте крушения военного Су-30 в Иркутске уже ликвидировано. Там продолжается разбор завалов. Работает большое количество спецтехники, сообщает МЧС по региону



В уничтоженном доме проживало пять человек. В момент ЧП они отсутствовали. В ближайшее время им будет выплачена компенсация.



Тот факт, что жители соседних домов не пострадали, можно назвать чудом, так как застройка в данном участке частного сектора довольно плотная.