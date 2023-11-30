



Новые детали взрывов в Токмаке: ликвидировано много офицеров РФ – мэр Мелитополя

28 ноября во временно оккупированном Токмаке Запорожской области Вооруженные силы Украины уничтожили целый штаб россиян, который они разместили в детском саду. Уже известно о гибели 14 человек, среди них много офицеров.



Такие обновленные данные озвучил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире Национального телемарафона.



"Два дня подряд в Токмаке происходит очень мощная ликвидация врага. Уже известно, что произошло 28 ноября – был уничтожен целый штаб. А точнее во время проводившегося в штабе совещания там произошел взрыв и по меньшей мере 14 погибших, среди которых большое количество офицеров", – рассказал он.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Как заметил Федоров, войска РФ в очередной раз попытались прикрыться гражданскими, поэтому свой штаб они разместили на территории детсада.



Продолжались взрывы на территории временно оккупированного Токмака и окрестностям и в среду – по тем местам, где размещается российские войска и именно там, где он концентрирует военную технику и живую силу.



"На Запорожском направлении ликвидация врага продолжается", – отметил мэр Мелитополя.